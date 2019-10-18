Galatasaray'ın sezon başı bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı Ryan Babel, gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Club Brugge maçlarında boştaki arkadaşlarına topu çıkarmaması nedeniyle eleştirilen Babel, kritik PSG maçında bomboş durumdaki Belhanda’ya pas vermediği için tepki çekmişti.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Sivasspor maçında benzer bir pozisyonda bencilce davranan Babel, eleştiri oklarının hedefindeki adam oldu.

33. dakikada Emre Mor'un harika pasında kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Ryan Babel, yine topu ağlara göndermeyi başaramadı.

Hollandalı yıldızın performans düşüklüğünden rahatsızlık duyan Sarı-Kırmızılı ekibin taraftarları sosyal medyada Babel’in bencilce davrandığı düşünülen 5 pozisyonun görüntülerini paylaşıyor.

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