Galatasaray 'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atan Marcao'nun takımdan uzak tutulması büyük bir kavganın önüne geçti. Giresunspor maçının ardından soyunma odasına bağırarak giren kaptan Arda Turan, Muslera'ya da şok bir tepki gösterdi.

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı. Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoperi herkesten önce havalimanına götürdü.









Sinirle soyunma odasına girdi

Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya girdi. "Marcao nerede?" diye bağıran Arda Turan, güçlükle sakinleştirildi. Arda, diğer kaptan Muslera'ya "Sakın onu savunma" uyarısında bulundu.

Uruguaylı kaleci de "Yaptığı büyük terbiyesizlik" yanıtıyla Arda'ya destek verdi ve tüm takım Kerem'den yana tavır aldı.

Sabah







