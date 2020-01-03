Galatasaray'ın, sezonun ikinci yarısında eski futbolcusu Arda Turan’ı yeniden kadrosuna katması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, yuvaya dönmek için Galatasaray’dan gelecek haberin yolunu beklerken, teknik direktör Fatih Terim’in, bu transferi isteyen isimler arasında yer alması, işin büyük olasılıkla pozitif sonuçlanacağı izlenimini doğuruyor. Buna karşın, yönetim kanadında bazı çekincelerin olduğu belirtiliyor. Bunlardan biri, önümüzdeki ay mahkemeden çıkması muhtemel erken seçim kararı.

Taraftar tepkisinden çekiniyorlar

Camianın veya taraftarın bu transfere tepki göstermesinden endişe eden Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, süreci ağırdan alıyor. Sarı- Kırmızılı yönetimden onay çıkması durumunda, Arda Turan’ın Başakşehir’le olan kontratını feshedeceği, Barcelona’dan da bonservisini alarak Galatasaray’a imza atacağı ifade ediliyor.

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