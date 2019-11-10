Galatasaray Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın 11. dakikasında sakatlanan golcü futbolcu Florin Andone oyuna devam edememişti. Romanya Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklanan Andone'nin ilk yarıyı kapatabileceği belirtiliyor.

Romanya Milli Takımı açıkladı

Romanya Milli Takımı resmi bir açıklama yaparak Andone'nin kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Ayrıca yapılan açıklamada Andone'nin sağ diz iç yan bağlarda kısmi yırtık olduğu oyuncunun bugün çekilecek MR'ın ardından durumunun netleşeceği bilridildi.

Andone Romanya'nın EURO 2020 elemelerinde oynayacağı İsveç ve Romanya maçlarında forma giyemeyecek.

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