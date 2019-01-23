Galatasaray'da son dakika! Alan ve Pato transferini bitiremediler!

Galatasaray'da son dakika şoku yaşanıyor! Taraftarların ısrarla beklediği forvet transferinde şoke eden gelişme yaşandı.

23 Ocak 2019, Çarşamba 10:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika! Alan ve Pato transferini bitiremediler!

Pazar gecesi Dubai'ye giden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Pato ve Alan Carvalho transferini yüksek, astronomik maliyetleri nedeniyle bitiremedi.

Alan Carvalho, Galatasaray'a gelmek istese de aradaki menajerlerin talepleri, Çin'de 10 milyon dolar kazanan Pato'nun ise bu ücrette ısrar etmesi üzerine iki Brezilyalının transferi de gerçekleşmedi.

Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar bu gelişme üzerine Dubai'den ayrıldılar ve öğlen saatlerinde İstanbul'da olacaklar. (Hürriyet)

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