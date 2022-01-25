Fernando Reges'ten sonra orta sahayı toparlayacak oyuncuyu bir türlü bulamayan Sarı-Kırmızılılar, 6 numara arayışı doğrultusunda seferberlik ilan etmiş durumda. Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray Yönetimi, şimdi de takımın en büyük eksiği olan ön libero takviyesi konusunda kolları sıvadı. Teknik direktör Domenec Torrent'in sunduğu listede birçok oyuncu var. Ayrıca Fatih Terim döneminden kalan adaylarla da görüşmeler sürüyor. Listedeki isimler arasında ilk sırada Roma'dan Amadou Diawara yer alıyor. İtalyan kulübüyle herhangi bir problem olmadığı, ancak genç oyuncunun Türkiye'ye transferi konusunda ikna edilmesinin zaman alabileceği belirtiliyor.

Bu hafta çok kritik

Diawara dışında, Torrent'in gözdelerinden Ross Barkley konusunda da temaslar ciddi şekilde devam ediyor. Chelsea'nin hocası Tuchel, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi kabul etse de maliyet konusunda bazı pürüzler olduğu ifade ediliyor. Ancak Galatasaraylı yetkililer, bu hafta içerisinde Barkley cephesinde somut gelişmeler olabileceğine dair ipuçları veriyor. Ön libero transferinde bu iki aday ön planda olsa da gündemde farklı alternatifler de var.

Campos destek veriyor

Bunlardan biri Leicester City'de kadro dışı kalan Nampalys Mendy. 29 yaşındaki Senegalli ön libero, Leicester'ın ikinci takımına gönderildi ve ilk yarının tamamını neredeyse maç oynamadan geçirdi. Ayrıca Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki Orel Mangala da Cim Bom'un radarında. Ancak Alman kulübünde düzenli olarak görev yapan genç futbolcunun transferi kolay görünmüyor. Galatasaray Yönetimi bu listeyi belirlerken, Sarı-Kırmızılı kulübün Portekizli yeni danışmanı Luis Campos'tan da destek alıyor.