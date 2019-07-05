Galatasaray’ın satılması için vitrinin en önüne koyduğu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların planlarına çomak sokuyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarına göre oyuncu satmadan, bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayan sarı-kırmızılılar, Diagne için 15 milyon avroya Arabistan’ın en-Nasr Kulübü ile anlaşmıştı. Ancak Suudlar, 28 yaşındaki santrfora beklediği fiyatı sunmayınca transfer kilitlendi.

Al-Nasr’ın teklif ettiği 2,4 milyon avroluk ücreti Galatasaray’dan da kazandığını belirten Senegalli oyuncu menajerine “O paraya niçin İstanbul’dan ve Galatasaray’dan vazgeçeyim? Aynı parayı zaten kazanıyorum” cevabını verdi. İki kulüp arasındaki dirsek teması sürerken Diagne’nin menajeri Arabistan’da pazarlık masasında fiyatı yükseltmeye çalışıyor.

Belhanda ve Marcao…

Mbaye Diagne’nin takımda kalma konusundaki inadı Galatasaray yönetimini de başka alternatif hesaplara itmeye başladı. Teknik heyetle bağlantılı şekilde çalışmalar devam ederken, Diagne’nin satılamama durumunda hangi oyuncunun gözden çıkarılabileceği masaya yatırıldı. İlk akıllara gelen isim Belhanda. Sarı-kırmızılılar Faslı oyuncuya pazar arayışına girdi. Ancak yönetim Belhanda’yı 10 milyon avrodan aşağıya bırakmak istemiyor.

Marcao’nun bonservisini de 20 milyon avro olarak belirleyen sarı-kırmızılılar sıkıntılar artarsa taliplerine 5 milyon avroluk indirime gidebilir. Sağ bek oyuncuları Linnes ve Mariano da bonservis geliri beklentisi yüksek oyunculardan. Kısacası sarı-kırmızılılar transferde hareket edebilmek için yıldızlarını hem yüksek fiyata satabilmek hem de onları ayrılmaya ikna etmek zorunda.

Kaynak: Türkiye