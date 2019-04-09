Yeni Malatya maçında sürpriz bir şekilde Emre Taşdemir’in yerine ilk 11’de oynayan Martin Linnes, iki asist yaparak performansıyla göz kamaştırdı. Norveçli futbolcunun sol bekteki grafiği, teknik direktör Fatih Terim’i çok memnun etmiş durumda.

Tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde de sol beki Linnes’e emanet etmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim de sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Linnes’le yeni mukavele imzalamaya hazırlanıyor.

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