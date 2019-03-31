Aslan’ın Japon sol beki Nagatomo’nun yokluğunda iyi iş çıkaran, performansıyla milli takıma yükselen Emre Taşdemir, hocası Fatih Terim’in 1 numaralı tercihi olma yolunda ilerliyor. Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen ve takımdaki en az maaş ödenen isimlerin başında gelen 23 yaşındaki futbolcu, fiziksel eksiklerini de yavaş yavaş gideriyor.

Nagatomo’nun beklenenden hızlı iyileşmesine rağmen, Fatih hocanın Yeni Malatyaspor maçlarında da Emre Taşdemir’e ilk 11’de şans vermeye hazırlandığı öğrenildi.