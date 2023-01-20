Galatasaray ’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig’de zirve yarışında yakaladığı avantajı kaybetmek istemeyen Galatasaray, özellikle sol bek transferini bir an önce bitirmek istiyor.

UĞUR ÇİFTÇİ TRANSFERİNDE PÜRÜZ

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosuna yerli bir sol bek almak için çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaştı. 30 yaşındaki sol beke karşılık 600 bin euro para ve Emre Taşdemir'i vermeyi kabul ederken, Taşdemir konusunda pürüz çıktı. Sarı-kırmızılı oyuncu ile Sivasspor arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray, bu sezon 5 asist üreten deneyimli sol bekin transferini açıklayabilmek için Emre Taşdemir'in Yiğido ile anlaşmasını bekliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Emre Taşdemir gelmeden Uğur Çiftçi'yi göndermeyiz" ifadelerini kullandı.





OKAN BURUK İLE ERDEN TİMUR ARASINDA TRANSFER ZİRVESİ

Özellikle sol bekte Emre Taşdemir ve orta sahada Midtsjö'nün ortaya koydukları oyun, bu iki bölgeye transferi zorunlu kılıyor. Maçtan sonraki basın toplantısında da transfer mesajları veren teknik direktör Okan Buruk'un, Erden Timur'la bir görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

GÜNDEMDE BOOMEN VAR

Galatasaray'ın orta saha transferi doğrultusunda kadrosuna katmak istediği ilk oyuncu Branco van den Boomen. Sarı-Kırmızılılar, bonserviste indirime gitmeyen Toulouse'a, "Temmuzda bedavaya alırız" resti çekse de Hollandalı futbolcunun aciliyeti nedeniyle temaslar yeniden başlayacak. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı çok istediğini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti.





ASLAN'DA AMIR SÜRPRİZİ

Türkiye ve Avrupa'da devleri peşinden koşturan Konyaspor'un orta sahası Amir Hadziahmetovic için Galatasaray bir kez daha devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Galatasaray'da Amir Hadziahmetovic sürprizi... Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da birçok dev kulübün renklerine bağlamak istediği Konyaspor'un orta sahası için Galatasaray'ın bir kez daha devreye girdiği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu için sezon başında yapılan girişimlerden sonuç alamayan Sarı- Kırmızılılar, bu kez 5 milyon Euro gibi bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda. Süper Lig'de gösterdiği performansla şu ana kadar fark yaratan Hadziahmetovic, Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızlara alternatif olarak düşünülüyor.

1.79 boyunda 25 yaşındaki Hadziahmetovic, bu sezon 23 maçta 6 gol 4 asistle oynadı.

Midtsjö'nün yerine düşünüyor

Özellikle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son Alanyaspor karşılaşmasında Midtsjö'nün performansından hiç memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, Norveçli oyuncuyla yolları ayırıp boşluğu Hadziahmetovic ile doldurmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, bir ara grafiği düşen ancak son haftalarda çok önemli bir çıkış yakalayan bir diğer orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu ise mutlaka takımda tutacağı öğrenildi.

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AZİZ BEHICH HABER BEKLİYOR

Uğur Çiftçi ve Güray Vural transferlerine yoğunlaşan Galatasaray'ın bekletmeye aldığı Aziz Behich'in gözü kulağı Sarı-Kırmızılı kulüpten gelecek haberde. İlk görüşmede Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Behich, henüz kulüplerin bonservis konusunda mutabakat sağlayamaması sebebiyle 3. aday konumuna geriledi.

32 yaşındaki Aziz Behich, Okan Buruk'la lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Yerli sol bek transferinde Uğur Çiftçi konusunda geri sayıma devam eden Galatasaray, Sivasspor'dan veya Güray Vural cephesinden olumsuz bir geri dönüş alınması halinde, tekrar Aziz Behich ismine ağırlık verecek. Türkiye'de Okan Buruk'la lig şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki Aziz Behich, sezon başında İskoçya kulüplerinden Dundee United'a imza atmıştı.





SOLA SON ADAY OMAR CAMPOS

Scout ekibi tarafından önerilen ve Okan Buruk'tan tam not alan 20 yaşındaki Meksikalı sol bek Omar Campos için Galatasaray kesenin ağzını açtı. Cim Bom, bonservisi cep yakan genç yeteneği geleceğe yatırım olarak düşünüyor.

Aslan sol bek transferinde hareketli günler yaşıyor. Bir yandan yerli takviyesi doğrultusunda temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan scout ekibinin önerdiği isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu oyunculardan biri de Omar Campos. Meksika Ligi'nde Santos Laguna takımının formasını giyen 20 yaşındaki Campos, teknik direktör Okan Buruk'tan tam not almış durumda. Bonservis bedeli yüksek olan Meksikalı futbolcu, Galatasaray cephesinde tıpkı Nelsson ve Boey gibi geleceğe yatırım olarak düşünülüyor.

Omar Campos, hızı, tekniği ve özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Menajeriyle de görüştüler

Sarı-Kırmızılı yönetimin, genç oyuncunun menajeriyle bir süredir temas halinde olduğu ve mutabakat sağladığı da gelen haberler arasında. Santos Laguna ile bonservis konusunda anlaşmaya varılması halinde transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Metin Karabaş