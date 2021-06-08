20-21 Temmuz'da ilk Avrupa maçına çıkacak olan Galatasaray sezonu 15 Haziran'da açmayı planlıyor. 19 Haziran'a kadar başkan ve hocanın belli olmadığı Cim Bom'u kısa süreliğine Selçuk İnan ve altyapı sorumlusu Ceyhun Müderrisoğlu hazırlayacak. Sol bekler; Saracchi, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in ayrılması sonrasında altyapıdan 2001 doğumlu Süleyman Luş ile 2002 doğumlu Yiğit Turgut, A takıma çıkarılacak. Sezon başı kampında takımla çalışacak olan ikili, göstereceği performansla sezon içerisinde de A takımda kalabilir.