Spor Toto Süper Lig 'de 17. haftayı lider olarak tamamlayan Galatasaray , bir yandan da devre arası transfer döneminin planlamasını yapıyor. Sarı - kırmızılılarda kadroya katılacak isimler olacağı gibi, ayrılanlar da olacak.

İLK HEDEF SOL BEK

Galatasaray, sezona sol bekte Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş ile başladı. Kulüp bulunamayan Emre Taşdemir ise planlara dahil değildi. Hollandalı oyuncunun düşük performansının ardından sol bekte formayı Kazımcan kaptı.





SAKATLIKLAR TRANSFERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan, şanssız sakatlıklar yaşayınca, Fatih Karagümrük deplasmanında formayı Emre Taşdemir kaptı. İyi performasını golle süsleyen 27 yaşındaki oyuncu, sakatlıklardan kurtulamayınca formayı tekrar kaybetti. Kazımcan'ın da sakatlığında yeniden sol bekte görev alan Van Aanholt ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray sol beke bir takviye yapmak istiyor.

ÜNLÜ GAZETECİDEN SÜRPRİZ İDDİA

Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ünlü gazeteci Nico Schira, sarı - kırmızılıların, Juventus ile sözleşmesini uzatmayan Alex Sandro ile ilgilendiğini iddia etti. Schira'nın haberine göre, Galatasaray aracılar vasıtasıyla Alex Sandro'nun şartlarını araştırıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı - kırmızılıların Brezilyalı oyuncuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalamak için menajeriyle görüşmelere başladı ifade edidi.

YERLİ DE HEDEF BELLİ OLDU

Uzun yıllar Süper Lig'de top koşturan ve Avustralya pasaportunun yanı sıra Türk vatandaşlığı da bulunan Aziz Behich, Sarı-Kırmızılı kulübün radarına giren son yerli oldu. Sol bekte ciddi problem yaşayan,Van Aanholt'u gözden çıkarmışken, Kazımcan ve Emre Taşdemir'den sakatlıklar sebebiyle yararlanamayan Galatasaray, bu bölgeye bir yerli takviyesi yapmak istiyordu. Teknik direktör Okan Buruk'la yönetim arasında yapılan son görüşmelerde Aziz Behich isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

BONSERVİSİ UYGUN OLURSA...

Sezon başında İskoç ekibi Dundee United'a transfer olan 32 yaşındaki sol bek, yeni takımında düzenli olarak forma giyiyor. 15 lig maçında 2 gol 3 asistle oynayan ve 2024'e kadar da kontratı olan tecrübeli futbolcunun transferi için GalatasarayYönetimi devrede. Aziz Behich'indeTürkiye'ye dönmeye ve Galatasaray'la şampiyonluk yarışında yer almaya çok sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, İskoç kulübünün uygunbir bonservis bedeli talep etmesi halinde bu ay içerisinde Aziz Behich'i renklerine bağlamayı planlıyor.



