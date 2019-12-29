Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iple çektiği ocak ayı geldi çattı. Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Terim, köklü değişimlerin olacağının sinyalini vermişti.

Bu kapsamda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncu listesini de belirleyecek olan tecrübeli teknik direktör, bazı oyuncuların kiralanmasını bazı oyuncuların satılmasını istedi. Ayrıca bazı oyuncular da gelecek oyuncular içinde takasta kullanılmak isteniyor.

Böylelikle sarı-kırmızılılarda gelecek oyunculara maaş bütçesi açılacak hem de FFP kapsamında bir kiralama veya bonservis ücreti ödenmeyip eksiye düşülmeyecek.

Nzonzi'nin disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalması ve Selçuk İnan'ın performans düşüklüğü nedeniyle merkez orta sahaya transfer düşünen Galatasaray, ezeli rakibiyle karşı karşıya geldi!

Beşiktaş'ın ilgilendiğini reddetmesine rağmen Kayserispor ile Mensah için pazarlık yapıldığı ve teklifin Kayserispor yönetimi tarafından beğenilmediği iddia edildi.

KAYSERİ'DEN BEŞİKTAŞ'A RET!

Gana basınında yer alan bir haberde, Beşiktaş'ın Kayserispor'a Mensah için teklif yaptığı ancak sarı kırmızılı kulüp tarafından teklifin kabul görmediği iddia edilmişti. Yapılan teklifin Kayserispor yönetimi tarafından az bulunduğu ve Beşiktaş'tan fiyat yükseltilmesini istediği öne sürülmüştü.

Geçen sezon kiralık olarak Kayserispor'a gelen, sezon başında da Atletico Madrid'den bonservisi ile sarı kırmızılılara transfer olan Mensah, bu sezon sakatlanmadan önce 13 maçta 4 asist yapmıştı.

MENSAH AYRILMAK İSTİYOR

Kayseri yerel medyasına göre ise durum çok farklı! Ligde kötü durumda olan ve finansal sıkıntılar içinde olan Anadolu ekibinde, Bernard Mensah takımından ayrılmak istiyor.

Cimbom, Mensah'ın transferi için bonservis bedeli vermek yerine birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Kayserispor'a oyuncu teklifi sundu.

MENSAH'A KARŞILIK 3 OYUNCU + PARA

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın sarı kırmızılı yetkililere, bu transfer için yeşil ışık yaktığı ve karşılığında 3 futbolcu + para istediği öğrenildi.

TERİM DÜŞÜNMEDİĞİ 3 İSMİ ÖNERDİ!

Teknik Direktör Fatih Terim'in ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimler arasında bulunan Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Taşdemir ismi gündeme getirildi.

TAYLAN'I DA İSTEDİLER!

Kayserispor cephesi ise 3 oyuncu içerisinde Taylan Antalyalı'nın da olmasını istiyor. Taylan Antalyalı ligde oynanan son Antalyaspor maçında üstün performans sergilemiş ve 1 gol atmıştı.

OYUNCULARIN MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK!

Kayserispor'a gelecek futbolcuların parasını Galatasaray kulübü ödemeyi kabul etti. Böylelikle Galatasaray FFP'den kurtulacak, Anadolu ekibi ise oyunculara kavuşacak... (Sabah)