Galatasaray'dan sakatlık açıklaması geldi. Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Lazeric Jones'un 1 Aralık'ta yapılan antrenmanda sakatlandığı ve yapılan kontroller sonrasında sol dizinde menisküs yırtığının tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisinin 2 ay süreceği bildirildi.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Lazeric Jones, 01.12.2019 tarihinde yapılan antrenmanda sol dizinde bir sakatlık yaşadı.

Yapılan ileri tetkiklerde Lazeric Jones’un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuz sol dizinden bir operasyon geçirecek ve rehabilitasyon süreci başlayacaktır. Bu sürecin yaklaşık olarak 8 hafta sürmesi öngörülmektedir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.