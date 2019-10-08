Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi’ne hem de Süper Lig’e istediği girişi yapamadı, üst üste puan kayıpları yaşayıp sert şekilde eleştirilmeye başlandı. Bu süreç aynı zamanda yönetim ile teknik direktör Fatih Terim’in de arasını gerdi.

Gençler beraberliği sonrasında deneyimli hoca öğrencilerine yüklendi ama asıl sözü yönetimeydi ve ağzından, “Biraz da ceza almayanlar konuşsun” sözleri döküldü. Başkan Mustafa Cengiz de geri adım atmadı, Terim’e üzeri kapalı olarak, “Herkes kendi işini yapsın” mesajını yolladı. Taraflar arasındaki gerilim aslında bugünün konusu değil. İkili arasında soğuk rüzgarlar transfer döneminden bu yana esiyor.

Derbideki görüntüler...

Terim, Cengiz ve ekibinin politikalarını Ozan Kabak üzerinden eleştirmiş, bu ayrılık için, “Yönetimin tasarrufu” demişti. Aynı şekilde forvet transferinin de uzaması, gündemdeki transferlerin yapılmaması Terim’i isyanın eşiğine getirmişti.

Ancak deneyimli hocanın patlamasının en büyük sebebi hakem hataları, kendisine verilen cezalar ve son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadığı polemikti. Zira Terim, kendisi için, “Sicili bozuk” diyen Koç’a karşı yönetiminin yeteri kadar sahiplenici olmadığı fikrinde. Cengiz’in Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun aracılığıyla Koç ile derbide kurduğu samimiyet de Fatih hocanın tavrını netleştirdi. Bundan sonra hangi taraf yangını daha da körükler bilinmez ama bir kere fitilin ateşlendiği, geri adımın ise hiç öngörülemeyeceği kesin.

Statta 90 dakikalık görüşme

Başkan Cengiz’in talebi üzerine Fatih Te rim ile dün Türk Te lekom Stadı’nda 1.5 saat süren bir görüşme yapıldı. To plantı sonrası, “Kriz yok” tablosu çizilse de taraflar arasında eski sıcaklığın olmadığı öğrenildi.

Metin Karabaş