Tecrübeli hocanın, Falcao'yu Babel'e göre daha hareketli olması sebebiyle Sivas karşısında ilk 11'de kullanmaya karar verdiği öğrenildi. Bu bölgede Oğulcan ve Halil'i de deneyen Terim, yaşadığı sakatlıklara ve formsuz geridönmesine rağmen Falcao'nun tecrübesine güveniyor. Erzurum karşısında 4 dakika, Ankaragücü deplasmanında ise ikinci 45 dakikada görev alan Kolombiyalı santrforun, idmanlarda çok hırslı göründüğü ve formayı istediği bildirildi.