Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 16.00’da Sivas’a hareket ederek Pazar günü oynanacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.