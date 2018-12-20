Galatasaray'a sakatlığı sona eren Belhanda'dan müjdeli haber geldi. Uzun süredir sakat olan ve takımdan ayrı kalan Faslı futbolcunun sakatlığı tamamen geçti. Yıldız oyuncu son iki antrenmanda sıkıntı yaşamazsa Sivasspor ile oynanacak maçta 11'de sahaya çıkacak.

16 Kasımda Fas'ın Kamerun ile karşılaştığı maçta sakatlanan ve takımdan uzak kalan Belhanda'nın tedavisine devam ediliyordu. Oyuncunun rehabilitasyon süreci sona erdi ve takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın Sivasspor ile Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı maç öncesi gerçekleştirilecek iki antrenmanda Belhanda sıkıntı yaşamazsa sahaya 11'de çıkacak.

Yıldız orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarında forma giyememişti.

Metin Karabaş