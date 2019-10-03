Galatasaray’da Paris Saint Germain maçında uygulanan 3-5-2 ve 5-3-2 sistemleri beğenildi ama bekler beğenilmedi. Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında Nagatomo ve Mariano’nun yerine Ömer Bayram ve Şener’e görev verecek.

Paris Saint Germain maçında top rakipteyken 5-3-2 uygulayan, top kendisine geçtiğinde ise 3-5-2’ye geçilen formasyon geçer not aldı. Terim, futbolcular tarafından benimsenen bu yeni sistemi daha sık kullanma kararı aldı.

Ancak PSG maçında sistemin tam olarak sonuç vermemesinde bazı eksikler tespit edildi. Buna göre teknik kadro, özellikle bu sistemin kusursuz işlemesi için gerekli olan bek performansından hiç memnun kalmadı.

Nagatomo’nun hücumda, Mariano’nun ise savunmada etkili olamadığı görüşünde birleşildi. Ligde hafta sonu Gençlerbirliği maçında Nagatomo’nun yerine Ömer Bayram’ın, Mariano’nun yerine ise Şener Özbayraklı’nın oynatılması ve her iki futbolcunun bu sisteme uygunluğunun test edilmesi benimsendi. Ayrıca bu durum rotasyon için de fırsat olacak.

Babel de dinlenecek

Teknik ekip, ön taraftaki ikili için ise bu kez Falcao’nun yanında Babel’i oynatmayacak. Hollandalı futbolcunun yorgunluğu ve formsuzluğu buna gerekçe olarak gösterildi.

(Milliyet)