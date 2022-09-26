Galatasaray ’ın bonservis bedeli ödemeden Manchester United’dan kadrosuna kattığı Juan Mata önceki akşam İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında sergilediği performansla herkesi kendine adeta hayran bıraktı. 10 numara pozisyonunda görev yapan İspanyol yıldızın futbolu, Teknik Direktör Okan Buruk’un planlarında da değişikliğe neden oldu.









YILDIZLAR TRANSFER EDİLDİ

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti. Süper Lig devi bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna dahil etti.

"BU KADAR BÜYÜK TAKIMDAN TEKLİF GELDİĞİNİ ÖĞRENDİKTEN SONRA..."

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Juan Mata ilk maçına çıktı. Juan Mata müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray formasıyla şampiyonluklar kazanmak istediğini belirten Juan Mata, "Kariyerimin bu döneminde en üst seviyede mücadele edebileceğim bu tarz bir yere ihtiyacım vardı. Burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Lig maçında atmosferin inanılmaz olduğunu görmüştüm. Bugün de binlerce kişi bizi karşıladı. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Sarı-kırmızılılara transfer sürecini anlatan Juan Mata, " Transfer çok kısa süre içinde gerçekleşti. Türkiye’de bu kadar büyük bir takımdan teklif geldiğini öğrendikten kısa bir süre sonra görüşmeleri tamamladık. Erden Bey ile görüştük. Onun gelmiş olması bu süreci hızlandırdı. Ben de uçağa atlayıp buraya geldim" diye konuştu.

OKAN BURUK'TAN MATA FORMÜLÜ

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı teknik adam Okan Buruk, 34 yaşındaki yıldız futbolcunun hazır bir görüntü sergilemesi nedeniyle orta sahada yeni bir kurguya gitme kararı aldı. Bu şablonun beyni, oyun zekası ve klas pasları ile kalitesini hemen gösteren Mata olacak. Okan Buruk, hücum oyuncularına yaptığı klas servislerle dikkat çeken İspanyol yıldıza forvet arkasında 10 numara pozisyonunda görev verecek. Buruk, Belçikalı yıldız Dries Mertens’i ise daha etkili olacağı bir pozisyona düşünüyor.

ICARDİ KULÜBEDE

Buna göre henüz tamamen hazır görünmeyen Mauro Icardi bir süre daha kulübede bekleyecek. Belçikalı forvet ise en uçta takımın gol ayağı olacak. Mertens’in kanatta oynayabilme kabiliyeti teknik patron Okan Buruk’un elini güçlendirirken bu durumda ise Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ikilisinden birinden vazgeçilecek. Buruk rakiplere ve milli oyuncuların form durumlarına göre kanatlarda tercihler yapacak.

WANDA NARA GİTTİ ICARDİ ETKİLENMEDİ

Cim-Bom’da Juan Mata’nın yanı sıra İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında moral bulan bir diğer isim Mauro Icardi oldu. Hazırlık müsabakasında net fırsatları kullanamamasına karşın 65. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Arjantinli yıldızın moralinin yerine geldiği belirtildi. Wanda Nara ile ayrılan ve bu durumun performansına nasıl yansıyacağı merak edilen 29 yaşındaki oyuncunun süreçten olumsuz etkilenmediği gözlendi. Bu arada teknik heyet tarafından takıma verilen 1,5 günlük izinde Icardi soluğu Milano’da aldı.

BARIŞMA HAMLESİ

Bütün bunlar yaşanırken Icardi ve Wanda Nara arasında gündem yaratan bir olay daha gerçekleşti. Mauro Icardi sosyal medya hesabından, Wanda Nara'nın kendisine attığı mesajları paylaştı. Son olarak Wanda Nara'ın arama görüntüsünü paylaşan Icardi, telefona yanıt verme konusunda anket başlattı. Mesajlarda Wanda İcardi'ye, "Telefonumu açsana!" dedi. Arjantinli forvet ise, "Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!" ifadelerini kullandı. İcardi, başka bir paylaşımında ise "Seni seviyorum toksik" yazdı. Bu mesaj, 'barıştıkları' şeklinde yorumlandı.