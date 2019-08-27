25 ŞUTTA SADECE 1 GOL GELDİ

Sezonun ilk iki haftasından bir puan çıkarabilen Galatasaray ne hücum gücüyle ne de savunmasıyla umut vermedi. Sarı-kırmızılı takım iki maçta attığı 25 şut ve 44 ortadan sadece bir gol bulmayı başardı. Fatih Terim'in ekibi Denizlispor maçı sonrası Konyaspor karşısında da fizik gücünde sınıfta kaldı. İşte Cimbom'un vasatı aşamayan performansları:

DİAGNE TATİL HAVASINDA

Geçtiğimiz sezonu 30 golle tamamlayan Mbaye Diagne gol orucunu bozamadı. Galatasaray'da iki maçta da ilk 11'de başlayan Senegalli futbolcu, sadece 3 şut attı. Bu şutların 2'sini kaleye isabet ettiren Diagne, golü bulamadı. Süper Lig'de çıktığı son üç maçta gol atamayan 27 yaşındaki oyuncu, en son Nisan 2018'de daha uzun bir kuraklık yaşamıştı.

FİZİK GÜCÜ S.O.S VERİYOR

Denizlispor karşısında neredeyse her üç ikili mücadelenin, ikisini kaybeden Galatasaray'da Konyaspor karşısında da kimi oyuncular vasatın üzerine çıkamadı. 45. dakikada oyundan alınan Emre Mor girdiği 9 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanırken, Feghouli 12 ikili mücadelenin 6'sını, Seri ise 9 ikili mücadelenin 4'ünü kazanabildi.

HENRY ONYEKURU ARANDI...

Takım oyununa bir türlü adapte olamayan yeni transferlerden Emre Mor, Henry Onyekuru'yu aratmaya devam ediyor. Geçmişte çalımlarıyla dikkat çeken genç futbolcu, Konyaspor karşısında sadece 1 kez çalım atabilirken, 37 kez topla buluştu. Terim tarafından oyundan alınan ilk isim oldu.

NEREDESİN YOUNES BELHANDA

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan Belhanda'nın yokluğu yine çok hissedildi. Sarı-kırmızılı takım Belhanda ile çıktığı 55 maçta yüzde 69,1 galibiyet yüzdesine ulaşıp, maç başına 2,3 gol atmış ve 2,2 puan ortalamasına ulaşmıştı. Bu değer Faslı yıldızın yokluğunda yüzde 44 galibiyet yüzdesi, 1,6 gol ortalaması ve 1,5 puan ortalaması olarak tabloya yansıdı.

TAKIMDA AGRESİFLİK ARTTI

Sarı-kırmızılı takımda fizik gücü düşerken, fauller ise artış gösterdi. Galatasaray'da ilk iki maçta yapılan 21 faule karşın iki kırmızı kart çıktı. Seri ve Marcao'nun kartları teknik patron Fatih Terim tarafından da eleştirildi. Galatasaraylı futbolcular bu mücadelelerde 4 de sarı kart gördü.

(Sabah)