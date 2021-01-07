İngiliz medyasına göre, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun Galatasaray'a ikinci transferi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Seri'nin de sezon sonuna kadar kiralanacağı ve ardından zorunlu olarak bonservisinin alınacağı belirtiliyor. Galatasaray ile Fulham'ın bu bonservis rakamı konusunda mutabakat zemini aradığı da gelen haberler arasında. Tıpkı Onyekuru gibi takımında kadro dışı kalan Seri'nin de ciddi bir maç eksiği bulunuyor. Galatasaray'da teknik heyetin bu eksikliği göz önünde bulundurarak Seri için şimdiden özel bir çalışma programı hazırladığı ve transferin gerçekleşmesi halinde Seri'nin en kısa süre içinde ilk 11'e adapte edilmesinin hedeflendiği bildirildi.



