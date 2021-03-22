Galatasaray'da geçen ay divan başkanlığına bir daha aday olmayacağını ama hizmete devam edeceğini söyleyen Eşref Hamamcıoğlu dünkü toplantıda beklenen açıklamayı yaptı.

Hamamcıoğlu, "Görev süresince büyük destek aldık. Bu duruma teşekkür ve minnet borçluyum. Bizler her şeyini Galatasaray'dan alan insanlarız. Dolayısıyla da artık hepimiz özellikle divan kurulu üyeleri olarak aldıklarınızı Galatasaray'a verme aşamasına geldik. O bakımdan ben de özellikle divan kurulu üyelerimizden ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve bu konuda çalışmalar içinde olduğumu, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

HENÜZ NETLEŞMEDİ

Galatasaray'da diğer başkan adayları Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün çalışma arkadaşları, ekibi medya önünde de tanıtıldı ancak yönetim ve diğer kurullar henüz netleşmedi.









FİNANSAL OLARAK GÜÇLÜ

Eşref Hamamcıoğlu da kendisinin de açıkladığı gibi bir süredir çalışmalarını yürütüyor. Yönetim listesi tam olarak netleşmese de Levent Yaz, Gürkan Eliçin, Cemal Özgörkey gibi hem tecrübeli hem de finansal olarak da güçlü bir ekiple çalıştığı belirtiliyor.

ADNAN POLAT SÜRPRİZİ

Galatasaray'da eski başkan Adnan Polat'ın da aday olacağı yönündeki iddialar yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Ancak Polat'ın henüz kesin bir kararı yok. Mevcut yönetimle, Adnan Polat'a yakın kesim ortak aday üzerinde bir süredir fikir alışverişi yapsa da ortak aday olarak görülen Yiğit Şardan henüz net bir karar vermedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da ismi geçen, camia tarafından sıkça takdir edilen eski yönetici Hakan Üstünberk, işlerinin yoğunluğu sebebiyle adaylığı düşünmüyordu. Fakat Mustafa Cengiz, Adnan Polat, Yiğit Şardan, Hakan Üstünberk, ekseninde yapılacak son istişare sonucu bir aday listesi oluşması bekleniyor. Öte yandan bir başka başkan adayı Tuncer Hunca'nın ise Ömer Tümay ile yola çıktığı gelen bilgiler arasında.(Ajansspor)