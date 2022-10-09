Galatasaray iç transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Takımın mutsuz gençleri Nelsson ve Boey ile zamlı kontrat imzalayan, Yunus ve Kerem'le de iyileşme yapmak üzere görüşen SarıKırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda, tecrübeli futbolcularla da erkenden masaya oturuyor. Bunlardan biri, Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan, ancak şu ana kadar skor üretemeyen Haris Seferovic. Basınla yaptığı son görüşmede, İsviçreli santrfordan övgüyle bahseden Buruk, satın alma opsiyonunun maç oynama şartını beklemeden kullanılması talebinde bulundu.

Ligde henüz golü olmayan Seferovic'e yeterince top gelmediğini söyleyen Okan Buruk, buna göre bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

'Geleceği belli olsun'

2 milyon Euro'luk opsiyon maddesinin kullanılması halinde, Galatasaray tecrübeli golcünün bonservisini alabilecek. Okan hocanın, Seferovic'e önümüzdeki günlerde daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi ise Benfica ile masaya oturup, 2 milyon Euro'dan daha düşük bir bedelle transferi gerçekleştirmenin formülünü aramaya başladı. Okan hocanın, kulüpteki geleceğinin garanti altına alınmasını istediği tek oyuncu Seferovic değil.









Gençlere destek veriyor

Transferin son gününde Galatasaray'la 1 yıllık mukavele imzalayan Juan Mata da Okan Buruk'un planları arasında kritik bir öneme sahip. 34 yaşındaki İspanyol yıldızın, Florya'daki idmanlarda genç oyunculara örnek olması, onlara sürekli destek vermesi ve çalışma disiplini, Buruk'u çok memnun etti.

Hızlı bir şekilde fiziksel eksiğini kapatan 34 yaşındaki yaşındaki Mata, ligde en kısa sürede ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor.

Okan hocaya göre Mata, 1 yıllık opsiyon maddesinin kullanılması halinde takıma daha da fayda sağlayabilir. Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcuyla da masaya oturması bekleniyor.

Metin Karabaş





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