Galatasaray 'ın Şubat 2021'de 2 milyon Dolar kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmış ve 24 yaşındaki golcüyünün bonservisini 4 milyon Dolar karşılığında almıştı. Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 58 maçta 17 gol, 5 asistle oynayan ve Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı forvet, Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayınca sezon başı Nantes'a kiralandı.

Karar verildi

Antoine Kombouare yönetimindeki Nantes'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Mohamed, 11 resmi maçta 3 gol, 2 asistle skor katkısı verirken sıcak bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün haberine göre; Ligue 1 ekibi, potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mostafa Mohamed'in bonservisini almayı düşünüyor.

Nantes formasıyla 11 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

Opsiyon: 5 milyon 750 bin Euro

Nantes'tan 250 bin Euro kiralama bedeli alan Galatasaray, bu durumda 5 milyon 750 bin Euro daha kazanacak. Fransız temsilcisinin 15 Haziran 2023 tarihine kadar satın alma opsiyonunu kullanma hakkı bulunuyor.

Nantes'ta tarihe geçti

Mohamed, hatırlanacağı üzere UEFA Avrupa Ligi'nde G grubu 1. maçında Nantes'ın Olympiakos'u 2-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atmış ve Fransız ekibinin 20 yıl sonra Avrupa'da gol atan ilk futbolcusu olmuştu.

Mostafa Mohamed, Galatasaray kampından gözyaşlarıyla ayrılmış ve imza için Fransa'ya uçmuştu. Nantes'tan 250 bin Euro kiralama bedeli alan Cim Bom, bu durumda 5 milyon 750 bin Euro daha kazanacak.

'Mohamed tekrar değerini bulsun istedik'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mostafa Muhamed'i değerini bulması için kiralık gönderdiklerini belirtmiş, "Bu kadar ayrılık yaşanmasını ben de beklemiyordum. Mostafa Mohamed tekrar değerini bulsun istedik. Aynı şekilde Morutan, Cicaldau... 27 Haziran'da ilk antrenmana başladığımız günden bu yana günler inanılmaz hızlı geçti. Kadro yenilenmesi, transfer çalışmaları... Geçen senenin etkilerini üzerimizden atmak istedik. Bu dönem içerisinde çok yoğun çalıştık." ifadelerini kullanmıştı.







