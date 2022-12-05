Yeni sezona Icardi, Mertens, Mata gibi yıldızları kadrosuna katarak başlayan Galatasaray , Dünya Kupası arası öncesinde Süper Lig 'i 27 puanla 2. sırada tamamladı. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, kemik kadrosunu oluştururken, bir yandan da sakatlıklar ve beklentileri karşılayamayan oyuncular nedeniyle ara transfer döneminde takıma yeni isimler katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cim Bom, bir yandan da iç transferde adımlar atmayı sürdüyor. Sarı kırmızılı yönetim, Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson'un ardından genç yıldıza da imza attırıyor. İşte detaylar...









KUPADA SADECE SEFEROVIC KALDI

Galatasaray'da forma giyen ve Dünya Kupası'nda mücadele eden Dries Mertens, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Victor Nelsson ülkelerinin elenmesinin ardından geri döndü. Katar'da ise sadece Haris Seferovic kaldı. İsviçreli oyuncunun ülkesi, yarın Portekiz ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.





MATHIAS VINA YİNE GÜNDEMDE

Yaz transfer döneminde sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, bir türlü aradığı ismi bulamamıştı. Sarı-Kırmızılılar, yeniden rotasını İtalya'ya çevirdi. Daha önce de gündeme gelen Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Matias Vina yeniden listede...

Uruguaylı oyuncu ile kaptan Fernando Muslera'nın da bizzat görüşmesi bekleniyor. Ancak oyuncunun 3.5 yıllık kontratının olması, şu anda Sarı-Kırmızılı kulübün elini zorlaştırmış durumda.

OLAY FORVET GELİŞMESİ

En az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'da gündeme flaş bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Carlos Vinicius ile temasa geçildiği öğrenildi.

Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için kupa sonrasında resmi görüşme yapılacağı belirtildi. Brezilyalı forvet, bu sezon 11 maçta görev aldı.





TORREIRA DEPREMİ

İtalyan basınına konuşan Torreira'nın menajeri Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.

Pablo Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" dedi.

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Bentancur ayrıca, "Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu.

DENİZ UNDAV: BEN HAZIRIM

İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki Alman pasaportlu Türk santrfor Deniz Undav, Galatasaray'ın ilgisi üzerine Sarı-Kırmızılı kulübe haber yollayarak, "Ben Türkiye'de oynamaya hazırım" dedi. Cim Bom'da 2 yabancının yanında 3. santrfor olarak düşünülen golcü oyuncu, büyük umutlarla transfer olduğu Brighton'da süre alamadığı için rahatsız. Ancak küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen Deniz'in, koşullar ne olursa olsun Sarı Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği öğrenildi.





İMZALAR ATILIYOR

İç transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Nelsson'un ardından iç transferde ikinci imzayı Yunus Akgün atıyor.

Sabah'ın haberine göre; Victor Nelsson'un ardından iç transferde ikinci imzayı Yunus Akgün atıyor. Yunus'la görüşmelere başlayan G.Saray yönetimi, oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. 900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki kanat oyuncusuna yeni sözleşmesinde yıllık 12-13 milyon TL ödenecek.

SIRA KEREM'DE

Yunus'ta mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı kulüpte sıradaki hedef Kerem Aktürkoğlu. 13 milyon TL'lik ilk teklifi kabul etmeyen Kerem'in 20 milyon TL beklentisi var. Taraflar arasında görüşmeler tekrar başlayacak.

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