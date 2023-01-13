Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden ve şu anda da Hatayspor'u sahasında konuk eden Galatasaray 'da transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Erden Timur, Ocak transfer döneminde de bir dünya yıldızını kadroya katarak taraftarı coşturmak istiyor. Bu anlamda Galatasaray dünyaca ünlü yıldızın menajeriyle transfer görüşmelerine başladı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları...

Omar hamlesi!

Galatasaray, sol bek transferi konusunda bir isim için daha girişimlerde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Santos Laguna forması giyen Omar Campos'u kadrosuna katmak istiyor. Yabancı kuralında sıkıntı yaşamamak adına yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 yaş altı oyuncular konusunda tanıdığı haktan faydalanmak adına Omar Campos transferine yönelmiş durumda.





Teklif yapıldı

Santos Laguna forması giyen Meksikalı oyuncunun 20 yaşında olması, bu noktada Galatasaray'a avantaj sağlıyor. İspanyol basınından La Voz de Asturias'ın haberine göre Galatasaray, Meksikalı oyuncu için teklifini yaptı. Sarı-kırmızılılar, Santos Laguna'ya 4 milyon euro önerdi.

Sol beke Uğur Çiftçi

Sol bekte Patrick van Aanholt'un kötü performansı, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın da sakatlık problemleri sonrasında bu bölge için de takviye ihtiyacı doğurmuştu. Sarı-Kırmızılılar, Aziz Behich, Uğur Çiftçi ve Güray Vural üçlüsüyle görüşürken son karar Uğur'dan yana kullanıldı. Emre Taşdemir artı 600 bin Euro bonservis karşılığında Sivasspor'la anlaşıldığı öğrenilirken, bugün Kayseri-Sivas maçı öncesinde Rıza Çalımbay da transferin yüksek ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi.

Teşekkür edildi, yollar ayrıldı

Kadrosunu bir yabancı stoper ve bir yabancı forvetle daha güçlendirmeyi planlayan Aslan'da transfer çalışmaları devam ederken iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Giresunspor’da, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığı bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Sezon başında Galatasaray Spor Kulübü’nden kiralık olarak kadromuza kattığımız Oğulcan Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğulcan Çağlayan’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Hatırlanacağı üzere Oğulcan 2020-2021 sezonunda Rizespor'dan 1.15 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Bekleneni veremedi

Yine Cim Bom'un 2019 yılında Standart Liege'den tam 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Christian Luyindama da sezon başında Antalyaspor'a kiralanmıştı. Ancak Kongolu stoper, Akdeniz ekibinde de bekleneni veremedi. Bu sezon sadece 5 maçta süre bulabilen tecrübeli oyuncu için Kırmızı-Beyazlılar'ın ayrılık kararı aldığı kaydedildi. Buna göre Antalyaspor ile Luyindama'nın yollarının en kısa zamanda ayrılacağı ve 29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a döneceği belirtildi.

Buruk kadroda düşünmüyor

Teknik direktör Okan Buruk'un ilk etapta iki futbolcuyu da kadrosunda düşünmediği öğrenildi. İki oyuncunun da yeniden farklı takımlara kiralanması gündeme gelecek gibi gözüküyor.



