Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma’nın yeniden Galatasaray’a dönme ihtimali belirdi. 2 sezon önce Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılarak Leipzig’e giden Portekizli futbolcuyu, Alman takımının yeni sportif direktörü Markus Krösche’nin kadroda düşünmediği öğrenildi.

Satış listesine konan Bruma’yı PSV ve bazı Rus takımlarının istediği ancak kulübünün belirlediği 15 milyon euro bonservis bedelinin fazla bulunduğu ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından devreye giren Galatasaray’ın, Leipzig’e kiralama teklifi yapıp, cevap beklediği kaydedildi. Bruma da Leipzig yönetimine, Galatasaray’a dönmek istediğini bildirdi.

Kaynak: Star