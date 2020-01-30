Ara transfer döneminin bitimine saatler kala stoper takviyesi için çalışan Galatasaray’da, yabancı kontenjanındaki şişiklik nedeniyle sözleşmesi askıya alınacak isimler de merak edilmeye başlandı. Mevcut kadrosunda 17 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray’da üç isim kesin olarak liste dışı kalacak. Bunlar Nzonzi, Nagatomo ve Luyindama... Bununla beraber, yabancı bir stoper için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı kulüp, bu transferi gerçekleştirirse bir isimle daha yollarını ayıracak.

Yıllık 3.35 milyon Euro kazanıyor

Kadrodaki en zayıf halka ise Younes Belhanda... Orta sahada artık Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı ikilisine şans veren sarı kırmızılı kulüp, bir anlamda Belhanda’ya “Gidebilirsin” mesajı verse de Faslı yıldızdan bir karşılık gelmedi. Aldığı teklifleri, yüksek maaş talebi nedeniyle değerlendirmeye almayan Belhanda’nın kaderi yarına kadar netleşecek. Galatasaray yerli bir stoper almaz ve yabancı bir savunma takviyesi gerçekleştirir ise 14 kişilik yabancı kontenjanı dışında kalan isim Belhanda olacak. Yıllık 3.35 milyon Euro para alan Belhanda'nın 2021'e kadar süren sözleşmesi askıya alınacak.

LUYINDAMA VE YUTO NAGATOMO'DA MECBURi ÇÖZÜM: SÖZLEŞMELERİ ASKIYA ALINACAK

Devre arasında gelen Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’ya yer açmak zorunda olan Galatasaray’ın göndereceği üç isim kesinleşti. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı olan Nzonzi kiralık geldiği Roma’ya geri gidecek. Bu sezon bekleneni veremeyen ve kadroda düşünülmeyen ancak kendisine kulüp de bulamayan Nagatomo’nun sözleşmesi askıya alınacak. Uzun süreli sakatlık geçiren Luyindama’nın da sözleşmesi, her ne kadar “Nisanda dönebilirim” dese de kadro sıkıntısı nedeniyle dondurulacak. Öte yandan ocak ayının başında ‘Gitti’ gözüyle bakılan Mariano, yükselen form grafiğiyle kalmayı garantiledi.

Kaynak: Hürriyet