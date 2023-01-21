Galatasaray 'da gözler bu akşam NEF Stadı'nda oynanacak Antalyaspor mücadelesine çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı takım 12'de 12 için sahaya çıkıyor. Galatasaray'da bu önemli maç öncesinde iki futbolcu Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve yerine transfer baktığı bu isimler İstanbul ekipleriyle transfer görüşmesi halinde...









Tüm biletler tükendi

Galatasaray'ı zorlu Antalya sınavında taraftarı da yalnız bırakmayacak. Maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. PFDK tarafından ceza verilen blokeli tribünlerin devri için de sosyal medya üzerinden ciddi bir kampanya başlatıldı. Kombine kart sahiplerinin de mutlaka tribünde olmasını isteyen yönetim, statta en az 45 bin seyirci bulunmasını bekliyor.









Galatasaray'ın en önemli kozu Icardi

İlk 11'de başladığı geçen haftaki Hatayspor maçında atılan ilk 3 gole de büyük katkı sağlayan Icardi, bugün Antalyaspor karşısında da Galatasaray'ın en önemli kozu olacak. Hafta içinde Alanyaspor 'la oynanan kupa mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan ancak rölantide oynayan Arjantinli süperstar, bu kez taraftarın da desteğiyle patlama yapmaya hazırlanıyor.









Galatasaray: 32 Antalyaspor: 7

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 53 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-Beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 102 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.

Son dönemde büyük fark

Aslan, Antalyaspor’a karşı hepsi Süper Lig’de olmak üzereson 13 maçta kaybetmedi. Sarı Kırmızılılar, Güney ekibineen son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya’da oynanan mücadelede 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 9 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.









İç sahada müthiş karne

Galatasaray Süper Lig’de bu sezon evinde 8 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan aldı. Cim Bom sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı Kırmızılılarligde sahasında son olarak Hatayspor ile karşılaştı verakibini 4-0 yendi.

Ligin en az gol yiyeni

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 18 müsabakada filelerinde 13 gole engel olamadı. Sarı Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.









4 futbolcu kart sınırında

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada deplasmanda oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.

İstanbul'da son galibiyet 13 yıl önce

Akdeniz ekibi Antalyaspor, rakibi Galatasaray'ı deplasmanda en son 13 yıl önce aldı. Kırmızı beyazlı ekip 2009-2010 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta sarı kırmızılı ekibi Tita ve Velsel Cihan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ettikten sonra rakibine karşı bir daha deplasmanda galibiyet elde edemedi.









Antalyaspor'da 5 eksik var

Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımdaki yerlerini alamayacak. Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ise mücadelede şans bulması ve kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

2 isim kadroda yok

Galatasaray'da bu önemli karşılaşma öncesi kadroda düşünülmeyen Seferovic ve Patrick van Aanholt Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Seferovic için Alanyaspor devrede ancak bir başka teklif de Başakşehir'den geldi. İsviçreli futbolcu ailesinin isteği güzerine İstanbul'da kalmak istiyor. Galatasaray ve Başakşehir maaş konusunda anlaşma sağlarsa Seferovic Başakşehir'e gitmeye sıcak bakıyor.

Aanholt'a talip çıktı!

Seferovic gibi kadroda düşünülmeyen bir diğer isim sol bek Patrick Van Aaholt. Deneyimli futbolcu da Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Aanholt Kasımpaşa ile görüşüyor. Galatasaray oyuncunun maaşı konusunda Kasımpaşa ile anlaşması halinde Hollandalı oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya gidecek.

Yakup Çınar