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Galatasaray'da sevindiren Granit Xhaka gelişmesi

Galatasaray'ın gündemindeki Granit Xhaka, Burak Elmas'ın göreve devam etmesi halinde Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Elmas, İsviçreli oyuncu ile bir çok pürüzü giderdi.

15 Mayıs 2022, Pazar 09:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sevindiren Granit Xhaka gelişmesi

Sar-Kırmızılılar, orta sahanın merkezinden sezon boyunca çok çekti. Burak Elmas ve ekibi, bu bölgedeki eksikliği gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Aslan'da yaşanan sancılı başkanlık süreci ile ilgili de pek çok sorun yaşanıyor. Gelen son haberlere göre, Elmas görevde kaldığı takdirde Xhaka ile sözleşme imzalanma ihtimali çok yüksek.

Elneny ve Witsel...

29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ile pek çok pürüzün giderildiği öğrenildi. Yani Elmas görevine devam ederse tecrübeli futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali de yüksek. Galatasaray , diğer yandan da alternatif isim arayışlarını sürdürüyor. Aslan'da, Mohamed Elneny ve Axel Witsel, bu bölge için düşünülen diğer adaylar arasında yer alıyor.

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