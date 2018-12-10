Beşiktaş yenilgisinin ardından zirve yarışından kopmamak adına Rize galibiyeti çok önemliydi. Galatasaray, taraftarı önünde 2-0’lık skor üstünlüğünü de yakaladı. Ancak 60. dakikadan sonra bir anda oyunun hakimiyeti el değiştirdi. 67’de Aminu farkı bire indirdi, 80’de Samudio durumu eşitledi. Art arda yenilen iki gol, tüm Galatasaraylılar gibi maçı locada izleyen teknik direktör Fatih Terim’i de çıldırttı. Cezası nedeniyle kulübede olmayan Terim, skor 2-2’ye geldikten sonra maçın bitmesini beklemedi ve sinirli bir şekilde Türk Telekom Stadı’nı terk ettiği öğrenildi.

Sorun ruhsuz futbol

Ligdeki son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, skorlardan ziyade oynadığı ruhsuz futbol ile taraftarını kahrediyor. Sahadaki mücadeleden ve isteksizlikten çok rahatsız olan Fatih Terim de, radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Bunun için salı günkü Porto karşılaşmasını bekleyen tecrübeli teknik adam, sonrasında Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarıyla bir araya gelecek.

Para cezası gelebilir

Geniş çaplı toplantıda, gönderilecek oyuncuların listesini yönetime sunmayı planlayan Terim, yıldızların bazılarını da kızağa çekmeyi planlıyor. Eren Derdiyok, Maicon ve Feghouli’den beklediği verimi alamayan İmparator, teklif gelmesi halinde 3 oyuncuyu da gönderecek. Ligdeki son iki maçta takımda beklenen toparlanma yaşanmazsa, futbolculara para cezası gibi yaptırımların uygulanması da gündemde.

Metin Karabaş