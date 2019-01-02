Devre arası kampına katılıp katılmayacağı netleşmeyen ve ikinci devrenin ilk idmanında yer almayan Serdar Aziz konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kadro dışı kalan Serdar Aziz, yarın Fatih Terim'le görüşecek ve özür dileyecek. Maicon ve Ozan Kabak'ın durumunun belirsiz olması nedeniyle Terim'in Serdar'ın özrünü kabul edip, başarılı oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etmesi bekleniyor. Öte yandan Fatih Terim, Serdar Aziz ile birlikte antrenmanda yer almayan ve geleceği belirsiz olan Eren Derdiyok ile de görüşüp kesin kararını verecek.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın ligde son oynadığı Sivasspor maçında Serdar Aziz, rahatsızlığı sebebiyle forma giymemişti. Ardından devre arası izni nedeniyle Maldivler'e giden ve fotoğraf paylaşan Serdar Aziz, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından tepki görmüştü. Bunun üzerine yönetimin milli futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı ve kendisine kulüp bulmasını istediği konuşulmuştu.

Metin Karabaş

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