Galatasaray’da transferler kadar taraftarların en çok merak ettiği konu, Ozan Kabak ile Serdar Aziz’in durumu. Ligde ilk yarı biter bitmez iki futbolcuyla ilgili de kriz yaşanırken, ipler kopma noktasına gelmişti.

Hasta olduğunu söyleyip Sivas maçında oynamayan Serdar’ın ertesi gün Maldivler’e tatile gitmesi Fatih Terim’i çileden çıkartırken; Aslan’ın hocası, “Kampta görmek istemiyorum” demişti.

Ozan Kabak ve menaceri ise yeni sözleşme konusunda yönetimi oyaladığı gerekçesiyle gündeme geldi. Kulüpten sert bir açıklama yapılmıştı.

Her iki stoperin geleceği de yeni yılın başında belli olacak.

Olayı anlatacak

Tatilini ABD’de geçiren Fatih Terim, 2 Ocak’ta Florya’da mesaiye başlayacak.

Önceki gün Maldivler’den dönen Serdar Aziz, hocasının gelmesini bekliyor. Daha önce “Bilmeden bir hata yaptıysam özür dilemesini bilirim” mesajını gönderen başarılı stoper Florya’da Fatih Terim’le bir araya gelecek, olayın iç yüzünü anlatıp özür dileyecek.

Aynı gün Ozan Kabak’ın menaceriyle de Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak son kez masaya oturacak.

Maddeyi kaldıracaklar

Öncelikle sözleşmedeki ‘7.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesini kaldırmak isteyen Galatasaray Yönetimi, yıllık ücreti 220 bin TL olan 18 yaşındaki stopere de ciddi bir zam yapmayı planlıyor. Eğer taraflar anlaşma sağlarsa, 2 Ocak’ta yani ikinci yarı hazırlıkları başlamadan bir gün önce bu konuda çözüme kavuşacak.

Metin Karabaş



