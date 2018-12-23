Galatasaray'da Serdar Aziz şoku!

Galatasaray'da bu akşamki Sivasspor maçı öncesi Serdar Aziz maç kadrosundan çıkarıldı.

23 Aralık 2018, Pazar 17:35
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Galatasaray'da Serdar Aziz şoku!

Süper Lig'in son haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da savunmanın değişmez isimlerden biri olan Serdar Aziz, rahatsızlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'dan milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı:

''Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Serdar Aziz maç kadrosundan çıkartılmıştır.''

Sarı-Kırmızılılar'da Serdar Aziz'in yokluğunda ise Maicon ilk 11'de sahaya çıkacak.

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