Süper Lig'in son haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da savunmanın değişmez isimlerden biri olan Serdar Aziz, rahatsızlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'dan milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı:

''Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Serdar Aziz maç kadrosundan çıkartılmıştır.''

Sarı-Kırmızılılar'da Serdar Aziz'in yokluğunda ise Maicon ilk 11'de sahaya çıkacak.