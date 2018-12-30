Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Artık takımımda görmek istemiyorum” dediği Serdar Aziz, ayrılık için geri sayıma başladı. Maldivler’deki tatilini bitirip İstanbul’a dönen milli futbolcu, menajeri Haluk Canatar ile toplantı yapıp, bundan sonraki yol haritasını belirledi. Menajer Canatar, önümüzdeki günlerde Galatasaray yöneticileriyle görüşerek, şu teklifi iletecek:

“Bugüne kadar Galatasaray formasını gururla giyen Serdar, geçmişten kalan 1 milyon 600 bin Euro’luk alacağından vazgeçecek. Ancak bunun karşılığında sizden bonservisi istiyoruz. Alacaklarımıza karşılık bonservisi verin sözleşmeyi feshedelim. Cevabınızı en kısa sürede vermenizi istiyoruz çünkü tüm kulüpler haftaya devre arası kampına başlayacak. Kararınızı hemen verirseniz, Serdar’ın kulüp bulması için sağlıklı bir ortam oluşur.”

4,6 MİLYON EURO TASARRUF İMKANI

2020 Mayıs ayına kadar sözleşmesi olan Serdar Aziz’in bu talebi kabul edilirse, Galatasaray yaklaşık 4.6 milyon Euro tasarruf etmiş olacak. Geçmişten 1.6 milyon Euro alacağı bulunan tecrübeli futbolcuya, bu sezonun ikinci yarısı ve gelecek sezon için toplam 3 milyon Euro daha ödenmesi gerekiyor. 2016 Haziran’ında Bursaspor’dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Serdar Aziz, sarı kırmızılı formayla oynadığı 51 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, 28 yaşındaki defans oyuncusunu, “Galatasaray için gerekli fedakarlığı göstermiyor”gerekçesiyle gözden çıkarıp, satılmasını istemişti.

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"ÖNCE FATİH HOCAMLA KONUŞMAM GEREK"

Dün İstanbul’a gelir gelmez menajeri Haluk Canatar ile durumunu masaya yatıran ve Canatar ile uzun süre görüşen Serdar Aziz, şu anda hiçbir kulüple temasa geçmemesini istedi. Serdar Aziz, Canatar’a “Teklifler olabilir ancak hiçbir kulüple görüşmeni istemiyorum. Hocamla görüşmeden ayrılık kararı almayacağım. Herhangi bir hatam ya da özür dilemem gereken bir durum varsa Fatih hocayla görüşüp özrümü dileyeceğim. Özür dilemek bana dokunmaz ve ağrıma gitmez” dedi. (Hürriyet)

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