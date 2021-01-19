Galatasaray, Vodafone Park'taki Beşiktaş derbisinde sadece 3 puan değil, önemli isimlerini de kaybetti. Mbaye Diagne, gördüğü kırmızı kart sebebiyle yarınki Denizlispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Şener'in sol üst arka adale grubunda hafif-orta derece zorlanma, minimal kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun 1-2 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi. Derbide sakatlık yaşayan bir diğer isim Oğulcan'da da sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Genç futbolcu, 2-3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak.

Mecburi kadro güncellemesi

Aslan'da diğer taraftan Emre Taşdemir'in geri dönüş çalışmaları sürüyor. Falcao ise tedavi sebebiyle hâlâ İspanya'da. Aslan'ın hocası Terim, tüm bu eksiklerin yokluğunda ilk 11'de mecburi güncelleme yapmak zorunda kalacak. Metin Karabaş