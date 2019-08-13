Galatasaray'da Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir takımdan ayrı çalıştı
Süper Lig’in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor’a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel olarak çalıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Daha sonra sahaya geçen futbolcuların, dayanıklılığa yönelik koşu çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda pas oyunu üzerinde durulan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir’in, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel çalıştığı ifade edildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.