Galatasaray'da Şener Özbayraklı için tezkere bekleniyor

Galatasaray'da anlaşmaya varılan ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bedelli askerlik görevi için birliğine teslim olan Şener Özbayraklı ile resmi sözleşme imzalamak adına oyuncunun tezkere alması bekleniyor.

25 Haziran 2019, Salı 06:01
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Galatasaray'da Şener Özbayraklı için tezkere bekleniyor

Fenerbahçe’deki sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray’la anlaşan Şener Özbayraklı, sağlık kontrolünden geçtikten sonra, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere birliğine teslim olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, resmi imzayı atmak için tezkereyi bekliyor. Şener’in 2 hafta içerisinde Galatasaray’ın kampına dahil olacağı ifade ediliyor.

Şener, Cim Bom’da yedek sağ bek olarak oynayacak. 

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