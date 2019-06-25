Galatasaray'da Şener Özbayraklı için tezkere bekleniyor
Galatasaray'da anlaşmaya varılan ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bedelli askerlik görevi için birliğine teslim olan Şener Özbayraklı ile resmi sözleşme imzalamak adına oyuncunun tezkere alması bekleniyor.
Fenerbahçe’deki sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray’la anlaşan Şener Özbayraklı, sağlık kontrolünden geçtikten sonra, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere birliğine teslim olmuştu.
Tecrübeli futbolcu, resmi imzayı atmak için tezkereyi bekliyor. Şener’in 2 hafta içerisinde Galatasaray’ın kampına dahil olacağı ifade ediliyor.
Şener, Cim Bom’da yedek sağ bek olarak oynayacak.