Galatasaray, Ozan Kabak'ın ayrılığı sonrası Fatih Terim'in onayı ve ekonomik açıdan uygun olması gerekçesiyle kendi altyapısından yetişen Semih Kaya ile söz kesti. 2017'de 2 milyon euroya Çekya ekibi Sparta Prag'a satılan Semih, bedelsiz kiralanacak. Ancak bu hamle, camia içinde farklı tepkiler aldı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu 2014'ten bu yana 13 farklı sakatlık yaşadı. Metatars kırığı ve adale yırtığı gibi sakatlıkları sık yaşayan Semih, son 4 sezonda yaklaşık 50 maç kaçırdı.

2 SEZONDA 21 MAÇ

Semih Kaya, Sparta Prag'ın bu sezon oynadığı 24 resmi maçın 12'sinde forma giyebildi. Tecrübeli futbolcu, 6 Ekim'den bu yana resmi maça çıkmadı. Semih Kaya geçen sezon da uzun süre sakatlıklarla boğuşmuş ve takımın oynadığı 36 resmi karşılaşmanın sadece 9'unde yer alabilmişti.

Kaynak: Sözcü