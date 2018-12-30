Galatasaray'da Selçuk İnan kararı!

Cim Bom’da sürpriz gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bu kez de kaptan Selçuk İnan’la yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte yönetimin tecrübeli futbolcuyla ilgili son planı.

30 Aralık 2018, Pazar 09:28
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı!

Galatasaray’da bir sürpriz daha... Sarı-Kırmızılılar’ın, takım kaptanı Selçuk İnan’la devre arasında yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanan tecrübeli futbolcuyla, daha makul bir kontrat üzerinden anlaşma yapılması bekleniyordu. Ancak teknik patron Fatih Terim’in yönetime sunduğu raporda, yıllık maliyetinden kurtulmak amacıyla Selçuk İnan isminin üzerini de çizdiği belirlendi.

Araplar teklif getirirse...

Eğer taraflar anlaşabilirse, Selçuk’un yarım sezonluk ücreti olan 1.5 milyon Euro ödenecek ve taraflar yollarını ayıracak. Ancak yönetim bu hamle için acele etmiyor. Eğer 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna Arabistan veya Katar kulüplerinden teklif gelirse, hemen değerlendirmeye alınacak ve Selçuk, alacaklarına karşılık serbest bırakılacak.

Metin Karabaş

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