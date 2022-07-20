Forvet transferine Benfica'dan Seferovic'i alarak nokta koyan Galatasaray , bugün 30 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalayacak. Pazartesi günü kulüp doktoru Yener İnce'nin de katılımıyla sağlık kontrolünden geçirilen ve yapılan 3 test sonucunda hiçbir probleme rastlanmayan İsviçreli golcüyü, İstanbul'a davet eden Cim Bom, Diagne ve Mostafa Mohamed'in ayrılığı sonrasında ileri uçta doğan boşluğu doldurmuş oldu.

21.30’da açıkladılar

Dün gece Portekiz’den yola çıkan Seferovic için Sarı- Kırmızılılar dün saat 21.30’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Benfica ile oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için görüşmelere başlandığı açıklaması yapıldı. Bu transfer için Benfica'ya bonservis ödenmeyeceği öğrenildi. Ancak oyuncunun belli maç oynaması durumunda devreye girecek satın alma opsiyonuna göre Galatasaray'ın Portekiz ekibine 3.5 milyon Euro vereceği bildirildi. Seferovic'e ise bir yıl için 2 milyon Euro verileceği iddia edildi.