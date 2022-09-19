Galatasaray ’ın sezon başında 1 yıllığına Benfica’dan kiraladığı Haris Seferovic, önce Bafetimbi Gomis’in başarılı performansı, ardından Mauro İcardi’nin transferiyle takımda üçüncü santrfor konumuna düştü. Teknik direktör Okan Buruk, son Konyaspor maçında Calvo’nun kendi kalesine attığı ve galibiyeti getiren golde büyük payı olan İcardi’yi, bu haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11’e monte edecek. Mevcut form durumlarına göre İcardi’nin yedeği Gomis olacak ve bu durumda Seferovic’in forma giyme şansı neredeyse hiç kalmayacak.

6 RESMİ MAÇTA OYNADI

Diğer taraftan Seferovic’in tamamen tribüne çıkması da ihtimal dahilinde çünkü 16 yabancısı bulunan Galatasaray’ın her maç en az 2 yabancıyı kadro dışı bırakması gerekiyor. Son Konyaspor maçında Mata ve Ross kadroya alınmamıştı.









Mata’nın hazır duruma gelmesiyle birlikte Seferovic’in tribüne gönderilme olasılığı daha da artacak. Galatasaray ile Benfica arasında yapılan anlaşma gereği Seferovic’in 2.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 resmi maç oynaması gerekiyor. İsviçreli futbolcu şu ana kadar 4’ü ilk 11 olmak üzere 6 kez forma giydi.

ICARDI VE MATA TAKIMA MONTE EDİLECEK

Galatasaray 16 Ekim’e kadar sadece bir lig maçına çıkacak. Sarı kırmızılı ekip Milli Takım arasının ardından Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak, ardından 9. haftayı ‘bay’ geçecek. Okan Buruk, bu süre zarfında Icardi ve Mata’ya yapılacak yüklemelerle iki yıldızını da takıma monte edecek. Yepyeni kurulan Galatasaray takımının da fiziksel açıdan daha iyi noktaya gelmesi, birbirini de tanıması ile daha kaliteli oyun hedefleniyor.

Hürriyet







