Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray , sezon başından bu yana istediği verimi alamadığı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu isimlerin başında ise Benfica'dan kiralık olarak gelen Haris Seferovic yer alıyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan Haris Seferovic, Galatasaray döneminde beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'de 4'ü ilk 11 olmak üzere 10 maçta toplam 383 dakika süre bulan Haris Seferovic, skora gol veya asist yönünde katkı sağlayamadı.

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile 3 maça çıkan Haris Seferovic, burada 2 gollük katkı sağladı. Toplamda İsviçreli oyuncu; 13 maçta 2 gol ile oynadı.

ANTALYASPOR MAÇI KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in çok formda olduğu hücum hattına Barış Alper Yılmaz'ın da formuyla yüksek perdeden bir giriş yapması Haris Seferovic'i tamamen devre dışı bıraktı.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Seferovic, maç kadrosunda kendine yer bulamadı.

PAOK'LA ANLAŞAMADI

Galatasaray, Haris Seferovic ile ara transferde yollarını ayırmaya karar vermiş durumda. İlk olarak PAOK'la görüşen ancak ücret konusunda anlaşamayan İsviçreliye Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor 'un ardından Başakşehir'in talip olduğu belirtilmişti.

BAŞAKŞEHİR'E SICAK BAKIYOR

Haris Seferovic için İstanbul'da kalmak makul bir seçenek olarak öne çıkıyor. Çocuklarının okulu ve eşinin İstanbul'da kalmak istemesi nedeniyle golcü oyuncu, Başakşehir formayı giymeye sıcak baksa da Turuncu-Lacivertlilerde durum biraz farklı işliyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

3-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası ismi Başakşehir ile anılan Haris Seferovic'e yönelik soruyu cevaplayan İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, “Okaka bizim için önemli. Keny de elinden geleni yaptı. Okaka’nın biraz daha topu tutma becerisi yüksek, oyunu da biliyor. Keny çok genç. Ondan da beklentimiz var. Seferovic ile ilgili hiçbir girişimiz olmadı. Sezon başında görüştük ama kendisi Galatasaray ’ı tercih etti. Kendisiyle alakalı girişimimiz yok” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ TALİP İTALYA'DAN

Haris Seferovic için bu süreçte Anderlecht, Servette, PAOK, Alanyaspor, Başakşehir gibi takımların isimleri gündeme gelirken son talibin İtalya'dan olduğu belirtildi. Serie A ekiplerinden Salernitana'nın Haris Seferovic'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Salernitana, golcü arayışlarını Haris Seferovic ile sonlandırmak istiyor. Galatasaray'ın gözden çıkardığı isim ile İtalyan ekibi arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edilmekte.

HAZIRLIK MAÇINDA GOL ATMIŞTI

Haris Seferovic, Galatasaray'a transferinin ardından 24 Temmuz 2022'de ilk maçı olan Kasımpaşa ile hazırlık karşılaşmasına sonradan dahil olmuş ve golünü atmıştı.

27 Temmuz 2022'de ise Salernitana maçında ilk kez ilk 11'de başlamış ve 1-1 biten mücadelede Sarı-Kırmızılıların tek golünü kaydetmişti.