Mbaye Diagne'nin gidişi sonrasında Mostafa Mohamed'in de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aslan da yıldız bir golcü için çalışmalarını sürdürüyordu. Büyük bir titizlikle devam eden harekâtta Galatasaray , aradığı ismi Portekiz'de buldu. Benfica forması giyen Haris Seferovic ile her konuda anlaşma sağlandı. Gelinen son noktada ise kapsamlı bir sözleşme hazırlanıyor. Tecrübeli forvet, satın alma opsiyonu ile kiralanacak. 30 yaşındaki oyuncunun opsiyonunun, 3.5 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Fakat arada ufak bir pürüz var. Seferovic, geçen sezon kas ve bacak sakatlıkları nedeniyle tam 29 maç kaçırdı. Bu sebepten ötürü de oyuncunun sağlık kontrolleri incelendi.

Geçen seneki gibi olursa...

Yapılan araştırmalarda büyük bir probleme rastlanmadı. Ancak Seferovic'in sözleşmesinde özel bir madde olacak. Eğer yıldız oyuncu, belli bir oranda geçtiğimiz sezonki sakatlıklarına benzer şekilde maç kaçırırsa, satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ortaya çıktı.

Kariyerinde 421 maça çıkan Seferovic, 124 kez rakip fileleri havalandırdı, 45 gol pası verdi.

Metin Karabaş