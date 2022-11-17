Galatasaray 'da gönderilecek oyuncular konusunda son karar verildi. Aslan'ın hocası Okan Buruk'un, ABD tatiline gitmeden önce yönetimle bir görüşme yaptığı ve takımla ilgili bir rapor sunduğu öğrenildi. Bu rapora göre Buruk, Patrick van Aanholt ile Haris Seferovic'le yolların kesin olarak ayrılmasını istiyor. Yönetim tarafından da onaylanan bu rapora göre, ara transfer döneminden önce iki oyuncuyla da görüşmeler yapılacak. Dünya Kupası'nın ardından tarafların masaya oturması ve bir orta yol bulunması bekleniyor.

Şartları netleşiyor

Seferovic, Benfica'dan sezon sonuna kadar belirli bir maç sayısı oynadığında devreye girecek olan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. İsviçreli futbolcunun, herhangi bir bedel ödenmeden Portekiz'e geri gönderilmesi düşünülüyor. Galatasaray'la 2024 yazına kadar kontratı bulunan Aanholt'un ise alacaklarına karşılık serbest bırakılması gündemde. Hollandalı futbolcunun ayrılığa sıcak yaklaştığı ifade ediliyor.







