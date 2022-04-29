Avukat Fırat Develioğlu, Galatasaray Spor Kulübü Derneği hakkına Genel Kurul kararının iptali davası açtı. İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen Galatasaray Seçim Genel Kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bu karara göre 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak. İşte konuyla ilgili son durum..

Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası seçime tedbir getirilmişti. Sonrasında 22 Nisan'da yapılan duruşmada tedbir kalkmıştı. Dava bugün istinaf mahkemesinde görüldü. İlk gelen bilgi, istinaf mahkemesinin seçimi durdurma kararı aldığı yönünde. Fırat Develioğlu'nun ardından Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri de Genel Kurul'un iptaline ilişkin dava açmıştı. Seçimin tehlikeye girdiğini düşünen Galatasaray camiasına ise bu davanın yalnızca ibrasızlık kararına karşı olduğunu, seçimin dava sonucundan etkilenmeyeceği söylendi.

FIRAT DEVELİOĞLU KİMDİR?

Fırat Develioğlu, Kazakistan’ın etkili işadamlarından biridir. Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ve gazeteci Fatih Altaylı’nın Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşı olan Fırat Develioğlu, aynı zamanda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman’ın da sınıf arkadaşı. Uzun yıllardır Kazakistan’da yaşayan Develioğlu, şu anda Türkiye’de mümessillik faaliyetleri yürütüyor. Fırat Develioğlu, başkan seçilmeden önce Burak Elmas'a destek mesajı vermişti.