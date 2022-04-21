Kazakistan'da yaşayan ve orada iş yapan, ancak savaş sonrası Türkiye'ye geri dönen iş adamı, aynı zamanda Galatasaray 'ın genel kurul üyesi olan Fırat Develioğlu'nun mahkemeden çıkardığı tedbir kararı, Sarı-Kırmızılı camiada şok etkisi yarattı. Develioğlu'nun seçimi neden durdurduğu büyük bir merak konusu haline geldi. Önceki akşam Ajans1905'in Youtube kanalına konuk olan Fırat Develioğlu, burada hem gerekçelerini anlattı hem de çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray Lisesi mezunu olan Develioğlu, gençliğinde tüm maçları statta izlediğini ve koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirtirken, kulübe zarar verecek bir hareketin içinde asla olamayacağını vurguladı.

'Delege iradesini yansıtmıyor'

Mahkemeye giderek, anayasal hakkını kullandığını ifade eden Develioğlu, "İdari ibrasızlık, ne yazık ki artık tüm başkanlar üzerinde bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Galatasaray, başka kulüpler gibi 8 ayda başkan değiştiren bir yapı olamaz. Son genel kurulda gece yarısına kadar bekledim, fakat konuşmalar bitmek bilmedi. Ben de dahil 1200 kişi oy kullanamadı. İbrasızlıkla sonuçlanan o kongre, söylendiği gibi delegelerin iradesini yansıtmıyor. Bu tablo, Galatasaray'a yakışmıyor" dedi.

'Tüzüğün değişmesi gerekiyor'

Aldırdığı tedbir kararının, bundan sonrası için de ışık tutacağını kaydeden Fırat Develioğlu, "Artık üyeler her gelen başkana ibrasızlık çıkarmaya çalışamayacak. İdari ibrasızlık konusunda da mutlaka bir tüzük değişikliği yapılmalı. Mahkemeye gitmek için son Divan Kurulu'na kadar bekledim. Konuşmaları dinledim ve iki başkan adayını da Galatasaray için yeterli görmedim. Yine aynı şeylerin yaşanacağını düşündüğüm için harekete geçtim" açıklamasını yaptı.

'Elmas, Torrent'i göndermeli'

Fırat Develioğlu, mahkemeden ne karar çıkacağını bilmediğini dile getirirken, "Belki de başka bir karar çıkacak. Ama bu, asla Galatasaray'ı mahkeme koridorlarında süründürmek anlamına gelmiyor. Göreceksiniz, Galatasaray için daha hayırlı olacak. Bu sürecin transferleri etkileyeceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı. Develioğlu ayrıca, Burak Elmas'ın derhal Domenec Torrent'le yolları ayırması; yönetim kurulundaki Işıtan Gün'ün de istifasını istemesi gerektiğini söyledi.

Elmas'la seçim zaferi sonrasında bir fotoğrafını paylaşan Fırat Develioğlu, "Aslan Burak'ım. Şimdi İmparator'la beraber Galatasaray'ı hep şampiyon yapacaksın" diye yazmıştı.