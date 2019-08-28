Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu’nda, 23 Mart 2019’da ibra krizi yaşanmıştı. Mali genel kurulda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu ve denetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Sonrasındaki süreçte hukuk yoluna başvuran Galatasaray Yönetimi, üst üste güzel haberler almaya başladı. İlk olarak İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Devamında muhalefetin yaptığı itiraz başvurusu da reddedilmişti. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de, denetim kurulunun görevine devam edebilmesi için dava açılmıştı.

2021’e kadar devam

Yönetime buradan da müjde geldi. İdari açıdan ibra edilmeyen denetim kurulu için yapılan tedbir başvurusu, mahkeme tarafından kabul edildi. Böylelikle olağanüstü seçime gitme zorunluluğu tamamen ortadan kalkmış oldu. Mevcut yönetim 2021’e kadar göreve devam edecek.