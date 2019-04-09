Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

“Güven tazelememiz gerekirse sandığa gideriz” görüşünde birleşen Galatasaray yönetimi, açıklamayı takımı etkilememek için Fenerbahçe maçı sonrasına bıraktı. Belirlenen tarih ise Eylül ayı...

09 Nisan 2019, Salı 09:01
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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Yönetimi, Genel Kurul'daki idari ibrasızlığa tedbir konulması için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davadan olumlu sonuç aldı.

İdari ibrasızlık kararına tedbir konuldu ve seçime gitme zorunluluğu kalktı. Ancak yarınki Divan Toplantısı'nda söz alacak duayenler, Başkan Mustafa Cengiz'e 'Seçime git' çağrısında bulunacak. Bir yandan Yargıtay'dan idari ibrasızlığı geçersiz kılan kararı bekleyen yöneticiler diğer yandan, "Güven tazelememiz gerekirse seçime gideriz" görüşünde birleşti. Takımın Pazar günkü F.Bahçe derbisine konsantre olmasını isteyen Cengiz, olası seçim kararını gelecek hafta açıklamayı düşünüyor.

Gelen haberlere göre, seçim tarihi de Eylül ayı olarak kararlaştırıldı. Bankalara toplamda 70 milyon TL'lik şahsi kefaletleri olan sarı- kırmızılı yöneticiler, Eylül'e kadar bu rakamı sıfırlayıp, öyle sandığa gitmek istiyor.

(Sabah)

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